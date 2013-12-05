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Наш магазин предлагает семена ведущих Российских производителей. У нас можно купить семена фирм Гавриш, Манул, Плазменные семена, Седек, Урожай удачи, Цветущий сад, Престиж.Семена данных производителей, как показывает опыт ежегодных продаж, имеют отличную всхожесть и качество. Только оригинальные проверенный товары с высокой всхожестью.Доставка по России осуществляется при минимальном заказе в 500 рублей.
Весной и осенью всегда в продаже лук-севок (Штутгартен-ризен, ред барон, стурон и др.) и луковичные (бегонии, тюльпаны, лилии), розы и георгины производства Голландии.Всегда в продаже земля и горшки для цветов и рассады, газонные травы, удобрения, укрывной материал, средства защиты растений, а так же сопутствующие товары.
Вы решили купить семена в Москве, поздравляем, вы нашли то, что вам нужно. Наш интернет-магазин поможет вам сделать выбор. У нас есть розничный магазин "Семена на Яблочкова".Если Вы хотите посмотреть на качество лука, картофеля и прочего посадочного материала, добро пожаловать в наш розничный магазин находящийся по адресу: г.Москва, ул. Яблочкова д.21.Магазин находится в 300 метрах от м. Тимирязевская.
У нас можно купить семена овощных культур: кабачков, патессонов, тыквы, кукурузы и много других семян. Так же у нас широко представлен ассротимент семян цветов.Однолетные и многолетние, двулетние цветы, газонные травы и седераты. Мы гарантируем качество наших семян, только оригинальные семена от производителей с высокой всхожестью.
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