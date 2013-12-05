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Москва ул.Яблочкова, д.21
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Joy
Joy
Удобрение для комнатных цветов. Отличный эффект зимой. Производитель удобрений Joy зарекомендовал себя с лучшей стороны.
J
Комнатные цветы
Комнатные цветы
Семена замечательных комнатных растений. Цветущий сад у вас дома круглый год! Только проверенные производители.
К
Агроспан
Агроспан
Укрывной материал для теплолюбивых растений. Защищает от заморозков, очень легко разворачивается и сворачивается!
А
Физалис
Физалис
Попробуйте дачную новинку. Кислосладкий плод для открытого грунта, подходит для компотов и вареньев. Не разочаруетесь!
Ф

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Овощные культуры
Огурцы
Огурец Аванс F1 (г)
Огурец Аванс F1 (г)
Огурец Аванс F1 (г)
34 Р
В наличии

Скороспелый (39-44 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Растения сильнорослые, средневетвистые. Плоды цилиндрические, длиной 11-13 см, диаметром 3,5-4 см, массой 120-130 г, темно-зеленого цвета, частобугорчатые.

34 Р
В наличии
Огурец Адам F1 (аэ) 8шт
Огурец Адам F1 (аэ) 8шт
Огурец Адам F1 (аэ) 8шт
80 Р
В наличии

Огурец Адам F1 (аэ) 8шт ​Раннеспелый (45-52 дня от всходов до плодоношения) высокоурожайный гибрид. Рекомендован для открытого грунта и пленочных теплиц. Плоды цилиндрические, мелкобугорчатые с легким белым опушением, зеленые, массой 90-95 г.

80 Р
В наличии
Огурец Ажур F1(с)
Огурец Ажур F1(с)
Огурец Ажур F1(с)
45 Р
В наличии

​Раннеспелый (40-45 дней) партенокарпический гибрид для открытого и защищенного грунта. Растение мощное, средневетвистое, в узле формируется 1-3 плода. Зеленцы короткие, длиной 8-11 см.

45 Р
В наличии
Огурец Аист (г)
Огурец Аист (г)
Огурец Аист (г)
17 Р
В наличии

Среднеспелый (49-52 дня от посева до плодоношения) пчелоопыляемый сорт. Зеленец овально-цилиндрический, крупнобугорчатый, бугорки редкие, опушение сплошное, черного цвета. Длина плода 9-14 см, масса 70-105 г. Вкус хороший, без горечи; хрустящий.

17 Р
В наличии
Огурец Алекс F1 (аэ) 8шт
Огурец Алекс F1 (аэ) 8шт
Огурец Алекс F1 (аэ) 8шт
65 Р
В наличии

Огурец Алекс F1 (аэ) 8шт Ранний партенокарпический гибрид для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение среднерослое, среднеплетистое, в каждом узле формируется по 1-3 завязи. Зеленец короткий, темно-зеленый, с очень короткими полосами, мелкобугорчатый, белошипый, массой 70-90 г, с отличным вкусом.

65 Р
В наличии
Огурец Алекс F1 (г)
Огурец Алекс F1 (г)
Огурец Алекс F1 (г)
68 Р
В наличии

Ранний (от посева до плодоношения 45-50 дней) партенокарпический  гибрид голландской селекции для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение среднерослое, среднеплетистое, в каждом узле формируется по 1-3 завязи. Зеленец короткий, темно-зеленый, с очень короткими полосами, мелкобугорчатый, белошипый, массой 70-90 г, с отличным вкусом.

68 Р
В наличии
Огурец Алексеич (п)
Огурец Алексеич (п)
Огурец Алексеич (п)
25 Р
В наличии

Высокоурожайный, раннеспелый (от полных всходов до начала плодоношения 37-43 дня), партенокапический гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями.

25 Р
В наличии
Огурец Али баба F1 (г)
Огурец Али баба F1 (г)
Огурец Али баба F1 (г)
20 Р
В наличии

​Скороспелый (38-46 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид с букетным заложением завязей (3-5 в узле), для выращивания в пленочных теплицах. Растение сильнорослое, средневетвистое, женского типа цветения. Плоды цилиндрической формы, длиной 10-14 см, диаметром 3,0-3,5 см, массой 120-140 г, зеленые, с частыми бугорками среднего размера и белым опушением.

20 Р
В наличии
Огурец Аллигатор F1 (с) 0,2гр
Огурец Аллигатор F1 (с) 0,2гр
Огурец Аллигатор F1 (с) 0,2гр
30 Р
В наличии

Раннеспелый (46-48 дней)  пчелоопыляемый гибрид, с продолжительным плодоношением, для весенних плёночных теплиц и открытого грунта. Зеленцы удлиненно-цилиндрические, с вытянутым основанием (с ручкой), зелёные, крупнобугорчатые, блестящие, с тонкой нежной кожицей, длиной 35-40 см сладкие, сочные, ароматные.

30 Р
В наличии
Огурец Аллигатор-2 (болезнеустойчивый) F1 (с) 0,2гр
Огурец Аллигатор-2 (болезнеустойчивый) F1 (с) 0,2гр
Огурец Аллигатор-2 (болезнеустойчивый) F1 (с) 0,2гр
27 Р
В наличии

Огурец Аллигатор-2 (болезнеустойчивый) F1 (с) 0,2гр

27 Р
В наличии
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Томаты, перец, баклажаны
Баклажан Ажур F1 (с)
Баклажан Ажур F1 (с)
Баклажан Ажур F1 (с)
28 Р
В наличии

Баклажан Ажур F1 (с)

28 Р
В наличии
Баклажан Алмаз (г)
Баклажан Алмаз (г)
Баклажан Алмаз (г)
18 Р
В наличии

Среднеспелый (109-149 дней от всходов до плодоношения) сорт. Растение компактное, высотой 0,5-0,6 м. Рекомендуется для пленочных укрытий и теплиц.

18 Р
В наличии
Баклажан Андрюша F1 (пар) 10шт
Баклажан Андрюша F1 (пар) 10шт
Баклажан Андрюша F1 (пар) 10шт
60 Р
В наличии

Баклажан Андрюша F1 (пар) 10шт ​Гибрид раннеспелый. Растение желательно формировать в 3 стебля. Высота растения 90-100 см. Плоды цилиндрической формы, с некоторым расширением вершинной части, глянцевые с темно-фиолетовой окраской, в большинстве своем выровненные по форме и размерам, длиной 20-22 см, диаметром серединной части около 10 см, массой 220-250 г.

60 Р
В наличии
Баклажан Анет F1 (аэ) 5шт
Баклажан Анет F1 (аэ) 5шт
Баклажан Анет F1 (аэ) 5шт
70 Р
В наличии

Баклажан Анет F1 (аэ) 5шт Среднеспелый гибрид. Растение сомкнутое, средней высоты Плод цилиндрический, темно-фиолетовый, сильноглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи, отличного вкуса. Масса плода 180-250 г.

70 Р
В наличии
Баклажан Анет F1 (г) 5шт
Баклажан Анет F1 (г) 5шт
Баклажан Анет F1 (г) 5шт
70 Р
В наличии

Баклажан Анет F1 (г) 5шт

70 Р
В наличии
Баклажан Багира
Баклажан Багира
Баклажан Багира
28 Р
В наличии

Среднеспелый (100-110 дней от всходов до плодоношения) высокорослый (до 1,2 м) гибрид, рекомендован для пленочных укрытий и теплиц. Плоды овальной формы, длиной 12-20 см, масса 250-300 г.

28 Р
В наличии
Баклажан Байкал
Баклажан Байкал
Баклажан Байкал
28 Р
В наличии

Среднеспелый (100-110 дней от всходов до плодоношения) сильнорослый (1,2 м) гибрид, рекомендован для пленочных теплиц. . Плоды грушевидной формы, длиной 14-18 см, диаметром 10 см,  массой 320-370 г.

28 Р
В наличии
Баклажан Барон
Баклажан Барон
Баклажан Барон
28 Р
В наличии

Среднеспелый (100 дней от всходов до плодоношения) среднерослый (70-80 см) гибрид, рекомендован для пленочных теплиц.  Плоды цилиндрической формы, длиной 16-22 см, диаметром 6-8 см, массой 300-350 г.

28 Р
В наличии
Баклажан Бейби Страйп F1 (п) 7шт
Баклажан Бейби Страйп F1 (п) 7шт
Баклажан Бейби Страйп F1 (п) 7шт
42 Р
В наличии
42 Р
В наличии
Баклажан Бернар
Баклажан Бернар
Баклажан Бернар
20 Р
В наличии

Среднеспелый (120 дней от всходов до плодоношения) сорт для пленочных укрытий и теплиц. Растение средней высоты 0,6-0,7 м. Плоды глянцевые, темно-фиолетовые, цилиндрической формы, до 15-20 см, массой 380 г.

20 Р
В наличии
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Клубника,земляника и др.
Ежевика Агавам (с)
Ежевика Агавам (с)
(1)
Ежевика Агавам (с)
30 Р
В наличии

​Десертный сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, побеги толстые, поникающие. Ягоды черные, крупные, овальной формы, блестящие, массой 4,5-5 г, кисло-сладкие, ароматные. Плодоношение обильное.

30 Р
В наличии
Ежевика Чародейка (г)
Ежевика Чародейка (г)
Ежевика Чародейка (г)
50 Р
В наличии

Ежевика Чародейка (г) ​Кустарник с многолетней корневой системой и надземной частью, с двухгодичным циклом развития, из семейства Розоцветные. В первый год побеги растут в длину до 1,5-3,5 м. На них закладываются пазушные почки. На следующий год из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. После плодоношения стебли усыхают.

50 Р
В наличии
Земляника 4 сезона
Земляника 4 сезона
Земляника 4 сезона
18 Р
В наличии

Высокоурожайный сорт ремонтантной земляники с непрерывным плодоношением с июля до осени. Быстро развивается и формирует кустик с большим количеством соцветий. Ягоды среднего размера, красные, медово-сладкие и ароматные. Сорт отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания, основным болезням и вредителям земляники. Благодаря обильному и непрерывному цветению, может выращиватся, как горшечная декоративная культура.

18 Р
В наличии
New!
Земляника Александрина (с)
Земляника Александрина (с)
Земляника Александрина (с)
20 Р
В наличии

​Раннеспелый сорт безусой ремонтантной земляники. Куст компактный, с множеством цветоносов. Ягоды конические, красные, массой 3-4 г, сладкие и ароматные.

20 Р
В наличии
Земляника Александрия (г) 0,03гр
Земляника Александрия (г) 0,03гр
Земляника Александрия (г) 0,03гр
20 Р
В наличии

Непревзойденный сорт ремонтантной земляники, совершенно не образует усов и ценится за высокую урожайность и непрерывное плодоношение до осени. Быстро формирует мощный кустик с огромным количество соцветий. Ягоды среднего размера, красные, сладкие, с сильным ароматом лесной земляники. Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к засухе, основным заболеваниям и вредителям.

20 Р
В наличии
Земляника Али баба (г) 0,03гр
Земляника Али баба (г) 0,03гр
Земляника Али баба (г) 0,03гр
25 Р
В наличии

Популярный сорт ремонтантной земляники, ценится за непревзойденную урожайность. Не образует усов, быстро формирует мощный куст с большим количеством соцветий. Ягоды, сладкие, сочные, ароматные, среднего размера. Плодоносит с начала лета и до заморозков. Сорт отличается высокой зимостойкостью. Сбор ягод проводиться многократно, по мере их созревания.

25 Р
В наличии
Земляника альпийская Сказочная (уд) 0,05гр
Земляника альпийская Сказочная (уд) 0,05гр
Земляника альпийская Сказочная (уд) 0,05гр
30 Р
В наличии

Земляника альпийская Сказочная (уд) 0,05гр

30 Р
В наличии
Земляника Ананасная (уд) 0,05гр
Земляника Ананасная (уд) 0,05гр
Земляника Ананасная (уд) 0,05гр
22 Р
В наличии

Земляника Ананасная (уд) 0,05гр

22 Р
В наличии
Земляника Белая душа (г) 0,03гр
Земляника Белая душа (г) 0,03гр
Земляника Белая душа (г) 0,03гр
18 Р
В наличии

Очень продуктивный ремонтантный сорт безусой земляники. Формирует компактный кустик высотой 15 см. Цветение и плодоношение наступает рано и продолжается до глубокой осени.

18 Р
В наличии
Земляника Желтое чудо (п) 0,05гр
Земляника Желтое чудо (п) 0,05гр
Земляника Желтое чудо (п) 0,05гр
18 Р
В наличии

 Уникальный ремонтантный, безусый, урожайный, зимостойкий сорт. Многоцелевая культура: кроме основного назначения также прекрасно подходит для украшения альпийской горки. По вкусу и аромату превосходит красноплодные сорта. Обильно плодоносит до заморозков. Ягоды весом 4-6 г. ароматные, очень сладкие, без внутренних полостей. Зрелые плоды красивого кремово-желтого цвета. Не склевываются птицами. Сбор урожая с начала лета и до поздней осени.  

18 Р
В наличии
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Последние отзывы
Томат Утенок (п)
Томат Утенок (п)
18 Р
Лаубе Андрей
Утенок
Из всех томатов в это лето порадовал только утенок.
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Огурец Гермес (п)
Огурец Гермес (п)
16 Р
Лаубе Андрей
Хэрмэс Скерневицки
Вкусные салатные, я бы не сказал, что для засолки подходят.
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Огурец Онежский F1 (п)
Огурец Онежский F1 (п)
28 Р
Лаубе Андрей
Огурец Онежский
Отличные огурчики получились
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Салат Лолло Росса (п)
Салат Лолло Росса (п)
17 Р
Лаубе Андрей
Салат Лолло Росса
Салат отличный, но горчит ...собака
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Капуста цветная Изумрудный кубок (г) 0,2гр
Капуста цветная Изумрудный кубок (г) 0,2гр
17 Р
Лаубе Андрей
Капуста Изумрудный Кубок
Это капуста Романеско, очень вкусная и красивая всхожесть гаврическая 50-60%
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