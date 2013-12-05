Ежевика Чародейка (г) ​Кустарник с многолетней корневой системой и надземной частью, с двухгодичным циклом развития, из семейства Розоцветные. В первый год побеги растут в длину до 1,5-3,5 м. На них закладываются пазушные почки. На следующий год из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. После плодоношения стебли усыхают.