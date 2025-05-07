Купить семена Техноэспорт с доставкой по России
В нашем интернет-магазине "Семена на Яблочкова" вы найдете широкий ассортимент семян бренда Техноэспорт. Мы предлагаем только качественный посадочный материал с высокой всхожестью. Цены на семена от 22 руб. до 125 руб.. Доставка осуществляется по Москве и России. Покупайте семена Техноэспорт выгодно и удобно!
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Универсальная таблетка от насекомых-вредителей «ИСКРА Двойной Эффект» создана в 2000 году и в течение пяти лет успешно защищает растения более чем...
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Специальное средство от вредных садовых муравьев. Повышенная безопасность препаративной формы выгодно отличают МУРАВЬИН от аналогичных препаратов.
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Высокоэффективное удобрение для репчатого лука и чеснока.
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Самое популярное удобрение серии.Незаменимо для подкормки томата, перца и баклажана
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Медный купорос – фунгицид широкого спектра действия, предназначен для борьбы с большим количеством заболеваний на растениях декоративных культур,...
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Эффективный препарат от комплекса болезней томатов, огурцов, картофеля Обладает профилактическими и лечебными свойствами
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Специальное средство от проволочника на картофеле и других корнеплодах. Препарат смешивают с песком или опилками и вносят в почву при посадке...
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Агрикола для орхидей содержит сбалансированное количество макро- и микроэлементов. Предназначено для корневых подкормок цветущих растений....
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Удобрение незаменимо для подкормки всех видов капусты (кочанная, цветная, савойская, брокколи, брюссельская, кольраби)
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