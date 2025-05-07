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Купить семена Техноэспорт с доставкой по России

Техноэспорт

В нашем интернет-магазине "Семена на Яблочкова" вы найдете широкий ассортимент семян бренда Техноэспорт. Мы предлагаем только качественный посадочный материал с высокой всхожестью. Цены на семена от 22 руб. до 125 руб.. Доставка осуществляется по Москве и России. Покупайте семена Техноэспорт выгодно и удобно!

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Искра таблетка 10 гр (грин бэлт)
Искра таблетка 10 гр (грин бэлт)
Универсальная таблетка от насекомых-вредителей «ИСКРА Двойной Эффект» создана в 2000 году и в течение пяти лет успешно защищает растения более чем...
В наличии
1
+1.1 бонус(ов)
22
Муравьин 10 гр (грин белт)
Муравьин 10 гр (грин белт)
Специальное средство от вредных садовых муравьев. Повышенная безопасность препаративной формы выгодно отличают МУРАВЬИН от аналогичных препаратов.
В наличии
+1.1 бонус(ов)
22
Агрикола для лука и чеснока 50гр
Агрикола для лука и чеснока 50гр
Высокоэффективное удобрение для репчатого лука и чеснока.
В наличии
+2.25 бонус(ов)
45
Агрикола для томатов и перца 50гр
Агрикола для томатов и перца 50гр
Самое популярное удобрение серии.Незаменимо для подкормки томата, перца и баклажана
В наличии
+2.5 бонус(ов)
50
Медный купорос 50 гр (грин белт)
Медный купорос 50 гр (грин белт)
Медный купорос – фунгицид широкого спектра действия, предназначен для борьбы с большим количеством заболеваний на растениях декоративных культур,...
В наличии
+2.8 бонус(ов)
56
ХОМ пакет 40 гр (Грин Белт)
ХОМ пакет 40 гр (Грин Белт)
Эффективный препарат от комплекса болезней томатов, огурцов, картофеля Обладает профилактическими и лечебными свойствами
В наличии
+6.25 бонус(ов)
125
Землин (грин бэлт) 100 гр
Землин (грин бэлт) 100 гр
Специальное средство от проволочника на картофеле и других корнеплодах. Препарат смешивают с песком или опилками и вносят в почву при посадке...
В наличии
+4.95 бонус(ов)
99
Агрикола для орхидей 25гр
Агрикола для орхидей 25гр
​Агрикола для орхидей содержит сбалансированное количество макро- и микроэлементов. Предназначено для корневых подкормок цветущих растений....
В наличии
+1.5 бонус(ов)
30
Агрикола для капусты 50гр
Агрикола для капусты 50гр
Удобрение незаменимо для подкормки всех видов капусты (кочанная, цветная, савойская, брокколи, брюссельская, кольраби)
В наличии
+1.75 бонус(ов)
35
Агрикола для огурцов и патиссонов 50гр
Агрикола для огурцов и патиссонов 50гр
Агрикола №5 для огурцов и патиссонов
В наличии
+2.75 бонус(ов)
55
Агрикола для хвойных 50гр.
Агрикола для хвойных 50гр.
Агрикола для хвойных растений 50гр.
В наличии
+2 бонус(ов)
40
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